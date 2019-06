Hanoi, 16 juin (VNA) - La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a rencontré des dirigeants d'État et de gouvernements en marge de la 5e Conférence sur l'interaction et les mesures d'instauration de la confiance en Asie (CICA - Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia) à Douchanbé, au Tadjikistan les 14 et 15 juin.

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh et le ministre indien des Affaires étrangères. Photo : VNA

Le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, a déclaré à la vice-présidente vietnamienne lors de sa rencontre que le Tadjikistan souhaitait approfondir l'amitié traditionnelle avec le Vietnam et élargir la coopération bilatérale dans les forums multilatéraux.



M. Emomali Rahmon a déclaré que les deux parties devaient se coordonner étroitement pour renforcer les liens économiques et commerciaux sur un pied d'égalité avec les relations bilatérales.



Il approuve la proposition de la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh de créer un comité mixte pour promouvoir la coopération bilatérale et suggère que les deux pays établissent des Ambassades dans leurs capitales respectives.



Pour sa part, Mme Dang Thi Ngoc Thinh a félicité le Tadjikistan pour sa préparation à la CICA et a affirmé que le Vietnam se coordonnerait étroitement avec le pays hôte pour le succès du sommet.



Elle a suggéré que les deux parties se concentrent sur la promotion des liens économiques et commerciaux avec des mesures spécifiques telles que la tenue de négociations en vue de la signature d’accords visant à faciliter les déplacements des citoyens des deux pays, la protection des investissements, la non double taxation et l’entraide judiciaire.



Elle a également appelé les deux parties à élargir leur coopération commerciale dans les domaines où elles étaient plus performantes, notamment la production de coton et de tissus, l’agriculture, la pêche, le textile.



La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a également eu des entretiens séparés avec le président chinois, Xi Jinping, le roi du Qatar, le Premier ministre azerbaïdjanais et le ministre indien des Affaires étrangères, au cours desquels elle a proposé aux pays de coordonner leurs efforts avec ceux du Vietnam afin de renforcer les relations multiformes entre le Vietnam et améliorer l'échange de visites à tous les niveaux.



Le président chinois Xi Jinping a exprimé son respect pour les relations avec le Vietnam et a suggéré aux deux parties de mettre en œuvre les engagements pris par leurs dirigeants de renforcer les relations entre le Vietnam et la Chine.



Dans le même temps, le Premier ministre de l'Azerbaïdjan, Novruz Mammadov, s'est engagé à coordonner avec le Vietnam l'organisation du Sommet du Mouvement des pays non alignés en octobre de cette année.



Le ministre indien des Affaires étrangères, S Jaishankar, a souligné que le nouveau gouvernement du Premier ministre Narendra Modi souhaitait élargir encore le partenariat stratégique entre les deux pays. -VNA