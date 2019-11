Mme Vo Thi Dung, secrétaire adjointe du comité du Parti communiste de Ho Chi Minh-Ville, (gauche) adresse les félicitations de la Fête nationale du Laos à Mme Phimpha Keomixay. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une délégation de Ho Chi Minh-Ville conduite par Mme Vo Thi Dung, secrétaire adjointe du Comité du Parti municipal, s'est rendue ce jeudi 28 novembre au consulat général du Laos pour adresser ses félicitations à l'occasion du 41e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre).

Mme Vo Thi Dung s’est félicitée de grands acquis obtenus par le Parti, le gouvernement et le peuple laotiens dans l’œuvre d’édification et de développement du pays. Elle a également affirmé que les relations spéciales et fidèles entre le Vietnam et le Laos ne cessaient d’être consolidées et de se développer dans tous les domaines.

Ho Chi Minh-Ville a accordé une attention particulière et mis en œuvre de façon énergique des projets de coopération spécifiques avec les localités du Laos. La ville souhaite toujours approfondir les contenus de coopération avec les secteurs et localités du Laos dans tous les domaines.



De son côté, Mme Phimpha Keomixay, consul général du Laos à Ho Chi Minh-Ville, s’est déclarée convaincue que dans les temps à venir, le Parti, l'État et le peuple laotiens, en particulier le consulat général du Laos à Ho Chi Minh-Ville, renforceront les relations de coopération avec le Vietnam, dont Ho Chi Minh-Ville dans divers domaines.



Le même jour, l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville a tenu une rencontre pour célébrer le 44e anniversaire de la Fête nationale du Laos et le 35e anniversaire de la fondation de l'Association d'amitié Vietnam-Laos à Ho Chi Minh Ville. -VNA