Vientiane (VNA) - Le consulat général du Vietnam dans la province de Luang Prabang, au Nord du Laos, en collaboration avec l’antenne provinciale de l’Association d’amitié Laos-Vietnam, a débuté le 27 mai une série d’activités sportives et culturelles en l’honneur de l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos 2022.

Ces activités contribueront à la promotion des liens entre la communauté vietnamienne et l'autorité et la population locales en particulier et à l’intensification de l’amitié grandiose entre les deux Partis, deux États et deux peuples laotiens et vietnamiens en général, a déclaré le consul général vietnamien Nguyen Dang Hung, lors d'une cérémonie de lancement des activités.

Il a exprimé le souhait de recevoir le soutien des organes compétents et de la communauté vietnamienne à Luang Prabang pour organiser avec succès d’autres activités dans le cadre de l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos 2022.

Un match amical de football, un programme artistique et des échanges culturels et culinaires ont été organisé le même jour. -VNA