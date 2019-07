La cérémonie de prière pour les héros morts pour la Patrie organisée le 20 juillet dans la province de Quang Tri. Photo: VNA



Quang Tri (VNA) – Une cérémonie de prière pour les héros morts pour la Patrie a été organisée le 20 juillet dans la province de Quang Tri (Centre), à l’occasion du 72e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).

La cérémonie a vu la participation de plus de 3.000 bonzes, bonzesses, bouddhistes et habitants de quatre coins du pays.

Les participants ont rappelé des exploits magnifiques de l’armée et du peuple vietnamiens dans leur œuvre d’édification et de défense nationale, y compris les combats durant 81 jours et nuits pour la sauvegarde de l’ancienne citadelle de Quang Tri, au cours desquels plus de 328 000 tonnes de bombes ont été déversées par l’armée américaine sur le sol de Quang Tri, tuant des dizaines de milliers de soldats et de habitants vietnamiens.



"Nous déploierons tous les efforts pour rendre notre Patrie et notre Nation plus prospères afin de répondre aux attentes des générations précédentes et des héros morts pour la Patrie", a déclaré Ha Sy Dong, vice-président du Comité populaire provincial.



À cette occasion, le groupe T&T et la banque Saigon-Hanoi ont offert 40 maisons à des familles d'anciens combattants locaux en difficulté.



Dans le cadre de la cérémonie, un festival de lanternes a également été organisé sur la rivière Thach Han.

En l’honneur de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie, un programme artistique spécial aura lieu le 26 juillet au cimetière national de la route N° 9, dans la province de Quang Tri.

Ayant pour thème «Une route légendaire », ce programme s’inscrit dans le cadre du Festival du chant de la route N° 9 verte, coorganisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité populaire provincial et Thang Long Service et Communication JSC.



Le festival triennal, qui se tient du 20 au 25 juillet, réunit des artistes de tout le pays, ainsi que des troupes d'art du Laos et du Cambodge.



Dans le cadre du festival, le comité organisateur présentera dix livres d’épargne à des mères héroïques et 200 cadeaux à des invalides et familles méritantes.



Avant le programme artistique «Une route légendaire », 800 jeunes locaux allumeront des bougies à la mémoire des héros morts pour la Patrie dans le cimetière national de la route N° 9. -VNA