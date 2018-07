La délégation du PCV dirigée par Nguyen Duc Loi dépose une gerbe de fleurs au pied du buste du Président Ho Chi Minh sur la place du même nom à Santiago. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam dirigée par Nguyen Duc Loi, membre du Comité central du Parti et directeur général de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), a participé à une activité en l’honneur du Président Ho Chi Minh organisé récemment sur la place du même nom à Santiago, en République dominicaine.

Organisé par le Mouvement de gauche unis (MIU) de la Dominique, cet événement a attiré la participation de nombreux dirigeants, hommes politiques de plusieurs pays d’Amérique latine et environ 500 membres et partisans du MIU.

Des délégués participent à une activité en l’honneur du Président Ho Chi Minh. Photo: VNA



S’exprimant lors de cet événement, le secrétaire général du MIU et ministre des politiques d'intégration régionale de la République dominicaine, Miguel Mejia a souligné la perpétuité des valeurs révolutionnaires du Président Ho Chi Minh, affirmant que ces valeurs seront toujours une grande source d'encouragement des forces progressistes en Amérique latine, et pour le monde entier en général, dans la lutte contre l’oppression et l’injustice sociale.

Mme sénateur Cristina Lizardo, membre du Bureau politique du Parti de la libération dominicaine au pouvoir, a souligné qu'honorer le Président Ho Chi Minh est d'honorer les valeurs humaines et l’aspiration à l'indépendance et à l'autonomie de nombreuses nations du monde, dont la République dominicaine.

Pour sa part, l'ambassadeur de Cuba en République dominicaine, Carlos Jesús de la Nuez, a partagé des sentiments amicaux du peuple cubain à l’égard du Président Ho Chi Minh.

Dans son discours, le chef de la délégation du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Duc Loi a souligné la signification importante de cet événement, affirmant que l'aspiration à la liberté, à la paix et au développement sont des facteurs aidant le Vietnam, la République dominicaine et les pays d’Amérique latine à surmonter les distances géographiques pour développer les relations d'amitié et de coopération durable. -VNA