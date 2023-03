Cérémonie marquant l’achèvement de la restauration du monument de l’amitié Vietnam - Cambodge dans la province cambodgienne de Kampong Speu. Photo: VNA

Kampong Speu (VNA) - Une cérémonie marquant l’achèvement de la restauration du monument de l’amitié Vietnam - Cambodge dans la province cambodgienne de Kampong Speu a été organisée vendredi 3 mars.

Il s'agit du 17e des 22 monuments de l'amitié à être restaurés ou construits à travers le Cambodge pour affirmer des significations historiques importantes des soldats volontaires vietnamiens qui ont aidé le Cambodge à sortir du régime de Pol Pot.

Ce monument s’étend sur une superficie de 1.176 m2. Les travaux de restauration se sont achevés en 2020, mais son inauguration a été retardée pour plusieurs raisons, notamment la pandémie de COVID-19.

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, a déclaré que le monument dans la province de Kampong Speu et d'autres à travers le Cambodge sont une démonstration de la solidarité et de la coopération entre les deux pays et les militaires, qui ont surmonté d'innombrables difficultés pour obtenir l'indépendance et la paix pour leur pays, notamment en battant le régime de Pol Pot au Cambodge.

Yim Sokhom, vice-président permanent du Comité du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge de la province de Kampong Speu, a exprimé ses remerciements au gouvernement, à l'armée et au peuple vietnamiens - en particulier au ministère vietnamien de la Défense - pour leur soutien financier au rénovation des monuments de l'amitié Vietnam -Cambodge dans le pays en général et dans la province de Kampong Speu en particulier.

Nhem Valy, membre du Comité central du PCP, secrétaire d'État au ministère des Cultes et des Religions, vice-président permanent et secrétaire général du Conseil national du Front de solidarité cambodgien, a souligné l'épanouissement des relations bilatérales.

Au nom du Parti du peuple cambodgien (PPC), de l'État, du Front et du peuple cambodgiens, il a remercié une fois de plus le Vietnam d'avoir aidé son pays à vaincre le régime génocidaire de Pol Pot et à obtenir la victoire finale le 7 janvier 1979. -VNA