Un accident de la circulation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Département de la police des Transports, du 15 décembre 2020 au 14 juin 2021, près de 6.400 accidents de la circulation ont été recensés (-8,38%), faisant 3.192 morts (-2,74%) et 4.475 blessés (-11,29%).

Au cours de la période considérée, 6.2876 accidents routiers ont fait 3.147 morts et 4.465 blessés. Parallèlement, 38 accidents ferroviaires ont fait 30 morts et 9 blessés. 24 accidents sur les voies navigables ont fait 15 morts et une blessée.

Au premier semestre, les forces de police ont traité plus de 1,73 million d'infractions à la sécurité des transports routier, ferroviaire et fluvial, soit une baisse de 5,57% en glissement annuel. Les amendes se sont élevées à plus de 1.717 milliards de dôngs (+6,16%), 167.761 permis de conduire ont été retirés, et 298.008 véhicules de toutes sortes ont été saisis temporairement.

En outre, 48 embouteillages se sont produits dans l'ensemble du pays, en raison des accidents de la circulation et des véhicules en panne. -VNA