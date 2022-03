Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Hoa Binh, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh Ville, est décédé à la Polyclinique de la province de Long An, suite à un accident de la route, a confirmé le 29 mars à midi le directeur du Service provincial de la santé de Long An, Huynh Minh Phuc.

Le dirigeant de la mégapole du Sud a eu un accident sur l'autoroute Ho Chi Minh Ville - Trung Luong vers 7 h 45 le même jour. La voiture transportant Le Hoa Binh et une autre personne, conduit par le chauffeur Nguyen Quang Vinh, était sur la route de Ho Chi Minh Ville à Tien Giang pour une mission.

En arrivant sur le territoire du district de Ben Luc, province de Long An, le pneu arrière a éclaté et le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule qui s'est renversé. Les trois personnes présentes dans la voiture ont été grièvement blessées. Le Hoa Binh a été hospitalisé. Malheureusement, en raison de blessures très graves, il a cessé de respirer lors de son transporté vers la Polyclinique de la province de Long An.

A 11h30 du 29 mars, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai et une délégation de la ville se sont rendus à l'hôpital pour ramener le défunt dans la ville pour les cérémonies funéraires. - VNA