Tran Quoc Vuong, permanent du secrétariat du CC du PCV, lors de la conférence organisée le 8 janvier à Hanoï par le Parquet populaire suprême. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Tran Quoc Vuong, permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a exhorté le Parquet populaire suprême à accélérer l’enquête et le traitement des affaires économiques et de corruption déjà mis en justice et à détecter de nouvelles affaires.

Lors de la conférence de bilan, organisée le 8 janvier à Hanoï, Tran Quoc Vuong a apprécié les contributions du Parquet populaire suprême à la mise en œuvre des stratégies de réforme judiciaire, d’édification et de perfectionnement du système juridique vietnamien.

En 2020 et lors du dernier mandat, le Parquet populaire suprême a montré sa haute détermination politique et a affirmé son rôle, se concentrant dans le traitement des affaires économiques et de corruption ainsi que dans le règlement des plaintes, a estimé Tran Quoc Vuong.

Il a demandé au Parquet populaire suprême d’améliorer les capacités des superviseurs, enquêteurs et la qualité des activités de supervision ainsi que de mener à bien la lutte contre l'injustice, le tort, l'omission du crime. -VNA