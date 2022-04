Il faut achever la 2e injection pour les enfants de 5 à moins de 12 ans au deuxième trimestre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Bureau du gouvernement vient de promulguer l'annonce 114/TB-VPCP sur la conclusion du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la 14e réunion du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19 avec les localités, tenue en ligne.

Selon la conclusion du Premier ministre, le Vietnam figure parmi les pays ayant un taux de couverture vaccinale la plus élevée au monde et l’épidémie de COVID-19 est sous contrôle à l'échelle nationale.

La conclusion précise les principales tâches et solutions dans les temps à venir, avec l'esprit général de ne pas être vigilant face aux évolutions complexes de l’épidémie et de continuer à renforcer la médecine préventive et les soins de santé de base.

Le vaccin est une "arme stratégique", un facteur décisif dans la prévention et la lutte contre le COVID-19. Ainsi, il est nécessaire d’achever la 3e dose au deuxième trimestre.

En outre, le Premier ministre a demandé d'élaborer un plan pour attribuer la 4e injection à ceux qui doivent être vaccinés, notamment les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies sous-jacentes, les travailleurs des zones industrielles ; achever la 2e dose pour les adolescents de 12 à 18 ans en avril et accélérer la vaccination des enfants de 5 à moins de 12 ans au deuxième trimestre.

Le Premier ministre a confié au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de coordonner avec le ministère de la Santé pour émettre des instructions spécifiques sur la gestion, le soin et le traitement des touristes infectés ; de coordonner avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Finances dans la révision des politiques sur les visas et les activités touristiques afin de relancer le tourisme ; préparer les conditions nécessaires pour assurer l'organisation avec succès les 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31). -VNA