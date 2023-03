Un projet solaire. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La transition énergétique est actuellement la tendance mondiale et au Vietnam. Son objectif est d'assurer la sécurité énergétique, de fournir de l'énergie à un coût acceptable et de respecter les engagements du Vietnam en matière de protection de l'environnement envers la communauté internationale.

Au Vietnam, les énergies renouvelables sont fortement développées, atteignant près de 30% de la capacité totale du système électrique national. Le pays continue à investir dans l'éolien offshore, la biomasse, l’énergie solaire....

Mme Vu Chi Mai, expert du programme de soutien à l'énergie de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), a déclaré que le Vietnam développait rapidement et simultanément des sources d'énergie renouvelables et utilisait des énergies de manière économique et efficace.

Centrale éolienne de Dong Hai à Tra Vinh. Photo : VNA



Selon Sean Lawlor, expert en énergie de l’ambassade des États-Unis au Vietnam, il est nécessaire de maximiser et d'exploiter rationnellement des sources d'énergie renouvelables comme l'éolien offshore, la biomasse, l’énergie solaire, le gaz naturel liquéfié…, contribuant à atteindre les objectifs d'un développement économique vert et durable, à s'adapter au changement climatique, à réaliser l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Selon l'Association des énergies propres du Vietnam, le Vietnam vise à une zéro émission nette d’ici à 2050. C'est une grande détermination du Parti et du gouvernement, donc l'investissement dans l'énergie propre joue un rôle important. Dans l'immédiat, le secteur de l'électricité doit mieux améliorer le système de réseaux électriques, améliorer la régulation du système électrique, puis les mécanismes et politiques pertinents… pour attirer davantage l’investissement dans les énergies renouvelables... -VNA