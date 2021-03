Photo d'illustration: insidetelecom.com



Hanoï (VNA) - Un colloque sur le thème "Le développement de la 5G et des infrastructures haut débit contribue à accélérer la transformation numérique au Vietnam", a eu lieu jeudi matin à Hanoï.

Organisé par le Groupe international de données au Vietnam (IDG Vietnam) et l'Association de la radio et de l'électronique du Vietnam (REV), ce colloque a attiré des gestionnaires, des experts vietnamiens et étrangers en télécommunication, des représentants d'opérateurs de télécommunication, etc.

Récemment, les transactions électroniques sur la plate-forme Internet se sont développées de plus en plus, devenant un objectif stratégique national de transformation numérique.

Selon le vice-ministre de l'Information et de la Communication Phan Tam, les expériences tirées du colloque contribueront à accélérer la transformation numérique, à aider le Vietnam à prendre des décisions concrètes pour mettre en œuvre son Programme de transformation numérique national d'ici 2030.

Selon le rapport "L'économie numérique de l'Asie du Sud-Est en 2020" mené par Google, Temasek et Bain, la valeur totale de l'économie numérique du Vietnam est estimée à 14 milliards de dollars.

Panorama du colloque. Photo: Vietnam+



Notamment, le nombre de nouveaux utilisateurs de services numériques au Vietnam représente 41% sur le total, et le Vietnam devient le pays ayant le taux le plus élevé de nouveaux utilisateurs d'Internet dans la région.

En 2020, les opérateurs de télécommunication ont promu la mise en œuvre de la 5G et ont obtenu des résultats positifs. Cette année, le Vietnam continue d'expérimenter la 5G à grande échelle et des d'étudier la fabrication des appareils 5G "Made in Vietnam" pour répondre aux besoins des Vietnamiens.

Selon les études de l'Institut national de la stratégie d'information et de communication, la contribution de la 5G au PIB devrait atteindre 7,34% en 2025. La science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique seront des percées stratégiques ces 10 prochaines années, permettant au Vietnam de se développer et de figurer parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure en 2030, puis de devenir un pays industriel à revenu élevé en 2045. -VNA