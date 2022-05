Hanoi (VNA) - Le marché vietnamien de la logistique, d'une valeur estimée de 40 à 42 milliards de dollars/an, subit en concurrence acharnée. La clé du succès est la transformation numérique des opérations commerciales.

Photo d'illustration : Journal Dau Tu

Saigon Newport Corporation est un pionnier de la transformation numérique de l'industrie de la logistique. En 2021, malgré de nombreuses difficultés en raison de la crise sanitaire, le port international de Tan Cang Cai Mep a établi des records successifs de capacité de manutention du navire-mère, de 14 235 EVP à 15 615 EVP, contribuant à la croissance de l'ensemble du système de plus de 4,7 %. Ce port concentre 55% des parts de marché des conteneurs d'exportation et d'importation via les ports maritimes du pays.

Gemadept a surmonté une année difficile avec une croissance à deux chiffres de la production dans les trois régions du pays. L'exploitation portuaire totale de Gemadept est estimée à 2,7 millions d'EVP, soit une croissance impressionnante de 53 %. Ce succès s’explique par la numération des opérations portuaires et les processus logistiques, le déploiement réussi de logiciels pour améliorer et simplifier en permanence les procédures, les opérations, l'administration et l'enregistrement, commander et payer en ligne, concevant ainsi des solutions logistiques intelligentes, optimisant le temps, les ressources et réduisant les coûts pour les clients.

Photo : VNA

Une série d'autres entreprises de logistique telles que DHL, FedEx, Maersk Logistics, APL Logistics, CJ Logistics, KMTC Logistics… entrent également dans la course à la transformation numérique. ce processus devient vraiment urgent, devenant la clé pour que les entreprises de logistique puissent surmonter leurs difficultés, être compétitives et accélérer leur développement.

Opportunités et défis

Bien que l'efficacité de la transformation numérique améliore la productivité du travail dans l'industrie des services logistiques de 30 à 35 % selon la plate-forme numérique d'application, seulement 40 % des entreprises sont engagées dans un processus de transformation numérique.

Selon M. Nguyen Thanh Binh, directeur général de la compagnie par actions Gemadept, la tendance du commerce électronique et de l'intégration continuera à se développer et jouera un rôle important dans la transformation du modèle traditionnel à la logistique moderne. Les grandes entreprises de logistique, en particulier les compagnies maritimes, intégreront toutes les activités maritimes, terraines, aériennes dans un sujet synchrone. Avec l'avantage des technologies et plateformes modernes, ils seront en mesure de conquérir une grande part de marché tant au niveau international que national.

Photo : VNA

Lors du Forum politique dans le domaine de la logistique, organisé récemment par le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et des investissements (KOTRA), Vu Ba Phu, directeur du Département de la promotion commerciale relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce a estimé que la croissance économique, en particulier l'import-export pose des défis pour l'industrie logistique du Vietnam. Avec le boom de la 4e révolution, les centres logistiques traditionnels se sont progressivement transformés en centres logistiques de nouvelle génération, appliquant la technologie 4.0 pour atteindre une efficacité et une productivité plus élevée.

Dinh Huu Thanh, président de la compagnie par actions de livraison et transport Con Ong a suggéré que le gouvernement considère la logistique comme une industrie auxiliaire pour bénéficier de politiques appropriées. Parallèlement, le gouvernement continue de moderniser le processus de gestion dans le secteur, pour permettre aux entreprises de traiter, d'emballer et d'étiqueter les marchandises dans des entrepôts sous douane, de créer des liens entre les éléments de la chaîne d'approvisionnement tels que douanes, ports, transporteurs routiers, compagnies maritimes..., permettant de réduire les délais de livraison. - VNA