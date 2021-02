Le ministre et chef du Bureau gouvernemental Mai Tien Dung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre et chef du Bureau gouvernemental Mai Tien Dung a présidé vendredi une réunion avec plusieurs ministères et organes sur l'élaboration et la soumission des documents détaillant les lois et les ordonnances qui sont entrées en vigueur ou le seront dans les temps à venir.

A la fin du 14e mandat du gouvernement, les ministères et organes compétents doivent accélérer leur travail lié aux textes normatifs et juridiques, a souligné le ministre Mai Tien Dung.

Panorama de la séance de travail. Photo: VNA



Le chef du Bureau gouvernemental a demandé aux organes compétents de collaborer avec le Bureau gouvernemental pour recueillir les idées et avis des membres du gouvernement et des ministères concernés pour pouvoir soumettre les documents nécessaires dans les meilleurs délais.

Selon le programme de travail du gouvernement et du Premier ministre, 89 projets doivent être soumis au premier trimestre 2021, dont 57 prévus pour février et mars. Au 25 février, 21 projets ont été soumis aux autorités compétentes. -VNA