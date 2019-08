L'équipe de l'Université de Lac Hông décroche le 3e prix, lors du Robocon Asie-Pacifique 2019 (ABU Robocon 2019), organisé à Oulan-Bator (Mongolie). Photo: thanhnien.vn



Hanoï (VNA) – L’équipe de l’Université de Lac Hông (Vietnam) et une équipe de Chine ont terminé le 25 août en 3e position du Robocon Asie-Pacifique 2019 (ABU Robocon 2019), organisé à Oulan-Bator (Mongolie).

Les équipes de Hong Kong (Chine) et de Mongolie ont trusté dans cet ordre les deux premières marches du podium de ce concours.



Cette année, 17 équipes représentatives d'universités et écoles supérieures de 16 pays d'Asie-Pacifique y ont participé.



Le concours ABU Robocon, créé par l'Union d'Asie-Pacifique de radiotélévision (ABU-Asia Pacifique Broadcasting Union) en 2002, a pour objet de développer la créativité et les nouvelles méthodes d'études ainsi qu'à aider les jeunes à renforcer les échanges de connaissances et les relations d'amitié.



Chaque année, ce concours a lieu dans un des pays membres. Cette année, il a été organisé à Oulan-Bator, sous le thème « Le partage de connaissances ». Cette édition s’inspire d’un mythe sur la plaquette de message des combattants mongols et du lancement de Shagai, un jeu traditionnel des nomades.

L’édition 2020 aura lieu aux îles Fidji. -VNA