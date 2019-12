Hanoi, 11 décembre (VNA) - Il est grand temps de décorer sa maison pour Noël. Les boutiques, supermarchés et centres commerciaux ont fait le plein pour répondre à une demande toujours plus grandissante.

Les décorations de Noël en abondance dans les boutiques de Hô Chi Minh-Ville.



Pour créer une atmosphère joyeuse, les supermarchés et les grands centres commerciaux de Hô Chi Minh-Ville sont parfaitement décorés et proposent des prix corrects pour les décorations de Noël. On retrouve ces dernières généralement dans les 1er, 3e et 5e arrondissements mais aussi à Binh Thanh pour des modèles assez divers et des couleurs accrocheuses.



Comme chaque année, le sapin de Noël est l'article le plus convoité. Il est disponible souvent en deux couleurs principales : blanc ou vert et son prix varie entre quelques dizaines de milliers de dôngs et plus d’un million de dôngs/arbre, selon la taille. Les principaux objets de décoration, tels que les guirlandes et les boules, sont également achetés par de nombreux consommateurs pour agrémenter les sapins et décorer les intérieurs.



Les guirlandes décorées coûtent entre 19.000 et 60.000 dôngs et les boules coûtent près de 50.000 dôngs/boîte. Ces prix sont assez proches de ceux affichés l'année dernière. Ils restent relativement stables selon la situation générale du marché. Certains autres articles tels que des bonnets ou chaussons de Noël, des cloches, des lettres décoratives, des rennes, des bonhommes de neige ou des cartes de Noël sont également disponibles à la vente, avec des prix tout doux, à partir de 10.000 dôngs/produit.



Dans les supermarchés de type Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smiles, Cheers, HTVCo.op, Sense City, les décorations de Noël et les articles de mode bénéficient de réductions pouvant aller jusqu’à -50%.



D'autres supermarchés comme BigC, Lotte Mart, Emart... appliquent également des remises pour des milliers de produits de Noël typiques tels que les sapins, les boules, les guirlandes, les habits de Père Noël, les cloches ou les cartes de Noël. Le rayon cosmétique bénéficie aussi de soldes pouvant aller jusqu’à -50%.



Dans ces supermarchés, des décorations de Noël sont offertes aux clients sur présentation d’une facture de 200.000 dôngs ou plus.



C’est l’effervescence à cette époque de l’année et les consommateurs sont vraiment excités. Nguyên Thuy Duong, une vendeuse d’une boutique du supermarché Emart (Arrondissement Go Vâp) a déclaré qu'en ce moment, le shopping bat son plein. "Actuellement, mon magasin vend toujours énormément de sapins et de décorations de Noël pour les entreprises, les restaurants et les hôtels". - CVN/VNA