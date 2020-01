Photo : Vietnam+



Hanoï (VNA) - La pagode Tao Sach ou Linh Son Tu a été érigée au 16e siècle. Cette pagode est située au 386 rue Lac Long Quan, arrondissement de Tay Ho, Hanoï. Située sur la rive ouest du lac de l’Ouest, la pagode conserve encore la beauté antique de Hanoï.



La pagode a été construite pendant la période de la dynastie des Le, sur le plancher d’une maison où le prince Uy Linh Lang (fils du roi Tran Thanh Tong) avait fait la lecture et déclamé des poésies.



Son architecture est une combinaison de styles différents, dont l’architecture chinoise et l’architecture royale de Hue. Plusieurs parties de la pagode Tao Sach ont été restaurées, dont un nouveau clocher donnant sur le lac de l’Ouest.



La pagode abrite trois statues de bouddhas en pierre blanche. Elle conserve en outre de nombreux objets antiques riches de valeurs historiques tels que des stèles de pierre, des cloches en bronze, des sentences parallèles en Han et Nom et des tableaux d’écriture anciens. En outre, il y existe de nombreux objets de culte comme bols en porcelaine blanche peint des motifs bleus, panneaux en forme de «Cuốn thư» décoré des motifs de dragons et d’objets précieux, autels dorés…



En 1993, la pagode Tao Sach a été inscrite au monument historique et culturel national.-VNA