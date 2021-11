Hanoi (VNA) – Dans l’entrée de l’immeuble collectif A3 qui se trouve dans le quartier Nghia Tân, (arrondissement de Câu Giây) à Hanoi, une bibliothèque pas comme les autres a été installée. Dotée d’un grand banc et d’une table, l’entrée de 20m2, propose des centaines de livres et des journaux mis à jour quotidiennement.

Le hall d’entrée de l’immeuble transformé en bibliothèque. Photo: VOV



Le hall d’entrée de l’immeuble a été transformé en bibliothèque en septembre 1999 et est aujourd’hui un lieu de rencontres.

"Cette initiative permet à ses habitants de rencontrer l’univers des livres", a déclaré un témoin.

"Pour nous, c’est un endroit de rencontres et de partages. Grâce à cet espace, notre vie culturelle s’est nettement améliorée", a souligné un autre.

Ici, on veille à ce que l’espace reste propre, convivial et ordonné. Doàn Chuong, le fondateur de ce lieu, a fabriqué lui-même la table, le grand banc et les étagères. Les habitants sont invités à donner les livres et journaux dont ils n’ont plus l’usage. Petit à petit, l’oiseau fait son nid...

“À l’époque, les personnes âgées s’étaient réunies pour discuter de la création d’un endroit de lecture pour les habitants. Le bouche à oreille faisant son œuvre, la bibliothèque a attiré les habitants des immeubles voisins”, explique Doàn Chuong.

Les livres et les journaux papiers sont collectés par les gens de l’immeuble. Photo: VOV



Cet espace a réussi à donner aux habitants le goût de la lecture, comme le fait observer Nguyên Van Duy qui habite le groupe résidentiel 17.

“Ici, on partage les nouveaux journaux. Nos conversations portent sur les actualités et les sciences de la vie”, a-t-il dit.

Chaque jour, ce lieu accueille une vingtaine de personnes. Les seniors sont très présents ici, indique Dô Trung Minh, chargé de la gestion de l’entrée.

“Nous proposons une vingtaine de journaux. S’inspirant de cette initiative, les immeubles collectifs A5 et A6 ont également constitué des mini-bibliothèques”, a-t-il ajouté.

Le quartier de Nghia Tân prévoit de transformer en bibliothèques les entrées de 176 habitations collectives locales. – VOV/VNA