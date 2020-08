Vo Van Thuong, chef de la Commission centrale de Propagande et de l’Éducation du Parti (Photo : qdnd.vn)



Hanoi (VNA) - Le 90e anniversaire de la Journée traditionnelle du secteur de la propagande et de l’éducation a été célébrée ce samedi 1er août à Hanoi.



Dans le discours prononcé à cette occasion, Vo Van Thuong, chef de la Commission centrale de Propagande et de l’Éducation du Parti communiste du Vietnam, a indiqué que durant ces 90 années passées, le secteur était devenu l’un des fers de lance de la cause révolutionnaire du Parti et de la Nation. Le secteur a contribué pour une part importante aux acquis obtenus par le Parti et le peuple vietnamien dans la lutte pour le salut national, mais aussi dans le renouveau, l’édification et la défense nationale, a-t-il souligné.



Hà Dang, ancien chef de la Commission centrale de Propagande et de l’Éducation, a quant à lui insisté sur les missions du secteur.



“Le travail théorique et idéologique constitue sa mission principale”, a-t-il noté. “Ce travail comprend trois volets: propager le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh, expliquer les politiques du Parti et détecter les problématiques de la société”. -VOV/VNA