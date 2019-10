Une séance de la 8ème session de l'AN (14ème législature) (Photo: VNA)

Hanoi, 22 octobre (VNA) - Dans la matinée du 22 octobre, l’Assemblée nationale de la 14e législature a débattu du projet de loi sur la Bourse, lors de la deuxième journée de travail de sa 8e session.



Ce projet de loi comprend 10 chapitres et 136 articles.



Le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale, Vu Hông Thanh, explique : «Ce projet de loi accorde au Comité d’État de la Bourse quelques prérogatives et obligations supplémentaires aux fins de renforcer son indépendance et de le rendre plus conforme aux principes défendus par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OCIV). Ces nouvelles dispositions concernent notamment la gestion des activités des bourses et du marché boursier, le contrôle et l’examen des affaires et la protection des investisseurs».



Ce mardi après-midi, les députés ont discuté en groupes de la situation socioéconomique et du budget de l’État depuis le début de l’année 2019. Pour la deuxième année consécutive, le Vietnam devrait réaliser les objectifs fixés par l’Assemblée nationale. La croissance du PIB est estimée à 6,78%.



Ils ont examiné des rapports sur la mise en œuvre des plans de développement socio-économique et du budget de l'État en 2019 ; des plans de développement socio-économique, prévisions budgétaires de l'État et allocations en 2020 ; du plan directeur sur le développement socio-économique dans les zones de minorités ethniques, montagneuses et particulièrement difficiles ; ainsi que sur le projet de résolution concernant la suppression des pénalités de retard de paiement pour les contribuables qui ne sont plus capables de contribuer au budget public.



Le 23 octobre, l'AN discutera de plusieurs questions relatives au projet de code du travail révisé.



La 14ème législature de l’AN a ouvert sa 8ème session le 22 octobre qui durera jusqu'au 27 novembre. -VNA