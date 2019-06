La présidente de l'Union des Femmes vietnamiennes, Nguyên Thi Thu Ha, prend la parole à ce forum. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Des experts ont partagé des expériences en matière de sécurité des femmes et enfants pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, lors du 7e forum de la femme Vietnam – République de Corée tenue ce mardi 25 juin à Hanoi.

S’exprimant à ce forum organisé par l’Union des femmes vietnamiennes et l’Institut pour le Développement de la femme sud-coréenne, la présidente de l'Union des Femmes vietnamiennes, Nguyên Thi Thu Ha, a souligné qu’il s’agissait d’un événement très significatif des femmes deux pays.

Le forum de cette année s’est concentré sur le partage des expériences des deux pays afin de garantir la sécurité des femmes et des enfants, contribuant à atteindre les ODD. C'est le thème choisi par l'Union des femmes vietnamiennes pour la mise en œuvre d'activités en 2019 et pour les années suivantes. La sécurité des femmes et des enfants est également un élément important des objectifs de développement durable auxquels le Vietnam et la République de Corée se sont engagés, a-t-elle souligné.

L'Union des femmes vietnamiennes s’attache toujours à ses activités en faveur de la sécurité et du développement des femmes et des enfants, a-t-elle affirmé, tout en applaudissant les projets mis en œuvre en République de Corée pour assurer la sécurité des femmes et des enfants.

Elle a également proposé aux deux parties de transmettre le message « Les femmes du Vietnam et de la République de Corée renforcent leur coopération, ce pour contribuer à un partenariat stratégique efficace et substantiel entre les deux pays". Ce sera également l'orientation pour organiser les prochains forums et les activités de coopération entre les deux organisations à l'avenir.

De son côté, la présidente de l’Institut pour le Développement de la femme sud-coréenne, Insook Kwon, a déclaré que ce forum contribuerait concrètement au développement d'une société égalitaire au Vietnam et en République de Corée.

Elle a hautement apprécié les efforts déployés par l'Union des femmes vietnamiennes pour prévenir et lutter contre la violence et bâtir une société sûre, en particulier partager activement les expériences sur la participation des femmes dans ces domaines.

Lors de ce forum, les participants ont discuté des initiatives de l'Union des femmes du Vietnam pour la sécurité des femmes et des enfants; de la ville favorable aux femmes en République de Corée ; des lois et des politiques des deux pays sur la lutte contre la violence de sexes. -VNA