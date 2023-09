L'Inde compte le plus d'utilisateurs actifs de YouTube avec 467 millions d’utilisateurs, tandis que le Vietnam se classe 9e dans la liste des pays ayant le plus d'utilisateurs de YouTube dans le monde avec 63 millions de personnes.

Les pays comptant le plus d'utilisateurs de Facebook sont l'Inde, les USA, l'Indonésie, le Brésil, le Mexique, les Philippines et le Vietnam. Les utilisateurs de Facebook y passent en moyenne 34 minutes par jour.

Le Vietnam a progressé de trois places pour se hisser à la 41e place dans l'Indice mondial de la paix 2023 publié par l'Institut pour l'économie et la paix. L'étude annuelle de l'Institut australien pour l'économie et la paix mesure l'état de la paix dans une nation en se basant sur trois domaines : la sûreté et la sécurité de la société, l'étendue des conflits nationaux et internationaux en cours et le niveau de militarisation.