Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam reconnaît temporairement les certificats de vaccination/passeports vaccinaux de 72 pays et territoires.

En termes de la résolution 128/NQCP du 1er octobre du gouvernement sur l'adaptation sûre, flexible et le contrôle efficace du COVID-19, le Vietnam reconnaît actuellement temporairement les formulaires de certificats de vaccination ou de passeports vaccinaux de 72 pays et territoires qui ont été officiellement présentés par ces pays et territoires au ministère vietnamien des Affaires étrangères, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique donnée virtuellement le 21 octobre.

Ces certificats/passeports peuvent être utilisés directement au Vietnam, permettant à leurs titulaires de réduire la durée de quarantaine à 7 jours.

Les 72 pays et territoires concernés sont la Pologne, les Emirats Arabes Unis, la République de Corée, le Kazakhstan, la Mongolie, Oman, la Thaïlande, la Roumanie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, le Sri Lanka, la République tchèque, le Maroc, l’Arabie saoudite, l’Arménie, l’Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni, l’Autriche, Saint-Marin, le Laos, Singapour, la Belgique, l’Espagne, le Danemark , les Etats-Unis, l’Italie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Norvège, la Suède, Israël, la France, la Turquie, l’Azerbaïdjan, l’Inde, la Suisse, la Chine, le Pakistan, l’Irlande, la Grèce, le Koweït, la Colombie, les Pays-Bas, l’Australie, la Finlande, Taïwan (Chine), la Hongrie, la Biélorussie, le Cambodge, l’Algérie, le Canada, l’Indonésie, le Népal, le Mexique, la Bolivie, la Croatie, le Portugal, le Turkménistan, la Palestine, le Qatar, la Libye, l’Egypte, le Timor Leste, l’Ukraine, les Philippines, la Malaisie, le Luxembourg, l’Argentine, la Jordanie, le Brunei. -VNA