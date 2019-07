4ème consultation politique Vietnam - Laos (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Dans l'après-midi du 16 juillet à Vientiane, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, et le vice-ministre laotien des Affaires étrangères, Khamphau Onthavanh, ont coprésidé la quatrième consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Les deux parties ont évalué la relation globale entre le Vietnam et le Laos et ont exprimé leur joie devant les étapes de développement positives, en particulier au cours des six premiers mois de l'année avec de nombreuses activités de coopération importantes, notamment la visite d'amitié officielle au Laos du secrétaire général et président du Vietnam Nguyen Phu Trong.

Elles ont décidé de renforcer la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères afin de contribuer de manière positive et efficace aux relations entre les deux pays, y compris la préparation des visites des hauts responsables, la promotion de la mise en œuvre des documents signés et les préparatifs pour la 6ème consultation annuelle des ministres des Affaires étrangères au Vietnam.

Le vice-ministre Khamphau Onthavanh a félicité le gouvernement vietnamien pour ses importantes réalisations obtenues dans les relations extérieures, notamment l’organisation du deuxième sommet américano-coréen et l’élection au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a souhaité l’envoi par la partie laotienne des délégations au Vietnam pour échanger des informations et partager leurs expériences sur des sujets de préoccupation.

Les deux vice-ministres ont procédé à un échange de vues sur la situation du monde et de la région Asie-Pacifique et sont convenus de se coordonner pour répondre efficacement aux défis émergents, notamment le ralentissement de la croissance économique mondiale. Concernant les initiatives et les stratégies des grands pays de la région, les deux parties ont souligné que ces initiatives et stratégies devraient contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région ; en respectant le droit international, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays; assurant le rôle central de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

S'agissant de la coopération dans le cadre de l'ASEAN, les deux parties ont estimé que l'association avait réalisé de nombreuses réalisations importantes dans la construction de la communauté de l'ASEAN, affirmant de plus en plus son rôle central et sa position dans la région avant de convenir de renforcer la coopération pour consolider la solidarité interne et rehausser la résilience de l'ASEAN face aux opportunités et aux défis actuels.

Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a informé la partie laotienne des préparatifs du Vietnam visant à assumer le rôle de président de l'ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020-2021. Il a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à la mise en œuvre des activités, encourageait la coopération et les innovations dans l'exercice de ces responsabilités, contribuant ainsi de manière positive à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de l’ASEAN, de la région et de la communauté internationale en tant que membre responsable. Il souhaite que le Laos se coordonne étroitement pour régler les questions d'intérêt commun.

Les deux parties sont convenues de tenir la prochaine consultation politique au Vietnam en 2020.

Le 17 juillet au matin, le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a rendu une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères laotien, Saleumxay Kommasith.

Le ministre Saleumxay Kommasith a apprécié l'importance de du mécanisme de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Il s'est également félicité du bon développement des relations bilatérales avant de souhaiter que les deux ministères des Affaires étrangères devraient promouvoir activement la mise en œuvre des accords à haut niveau, ainsi que des accords de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères pour la période 2014-2020, contribuant à la coopération entre les deux pays. « Le Laos coopérera étroitement lorsque le Vietnam assumera le rôle de président de l'ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021 », a-t-il affirmé.

Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a informé le ministre Saleumxay Kommasith des résultats de la consultation politique avec le vice-ministre Khamphau Onthavanh et a affirmé que le ministère vietnamien des Affaires étrangères était prêt à partager ses expériences avec le ministère des Affaires étrangères du Laos et à se coordonner au sein d'instances régionales et internationales, notamment l'ASEAN et les Nations Unies. -VNA