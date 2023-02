Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 12 février, 35 tonnes de biens et d’équipements de secours ont été rassemblés à l’aéroport international de Noi Bai par la brigade des transports 971 du Département des transports avant d'être acheminées vers la Turquie par un vol.

Photo d'illustration : journal Tin tuc

Dans ce volume, il y a notamment 10 tonnes d'aliments secs ; 13,5 tonnes de vivres et denrées alimentaires ; 2,2 tonnes d’équipements médicaux, de médicaments; et 3 tonnes de fournitures de caserne.



Ces marchandises visent à approvisionner les forces de l'Armée populaire vietnamienne participant au redressement après le tremblement de terre dévastateur en Turquie.

C’est la première fois que le ministère vietnamien de la Sécurité publique envoie une équipe de secouristes participer à une opération internationale de sauvetage en cas de catastrophe.

76 secouristes envoyés par le ministère vietnamien de la Défense sont attendus sur place dans quelques jours.



Selon les prévisions, dans cette soirée du 12 février, le chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, le général Nguyên Tân Cuong se rendra à l'aéroport international de Noi Bai pour saluer le départ d'une délégation composée de 76 soldats de l'Armée populaire vietnamienne vers la Turquie afin de participer aux opérations de sauvetage.

Les puissants tremblements de terre a fait plus de 29.000 morts en Turquie et en Syrie, des milliers de blessés et détruit des milliers de maisons. Les autorités locales ont déclaré l’état d’urgence qui nécessite des missions de recherche et de sauvetage urgentes.-VNA