Le vice-PM et ministre des AE, Pham Binh Minh, et les délégués ont coupé le ruban pour inaugurer le Centre international des médias au service du Sommet de Hanoi entre la RPDC et les États-Unis (Source: VNA)



Hanoi, 24 février (VNA) - Le prochain sommet entre la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et les États-Unis à Hanoi est une bonne opportunité pour le Vietnam de promouvoir sa politique étrangère et de manifester sa volonté de construire la paix dans la région et dans le monde, a déclaré Le Thi Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

S'adressant aux médias le 23 février, Mme Le Thi Thu Hang a déclaré que l'événement était également une occasion de présenter la nation, les peuples et les réalisations en matière de développement dans tous les domaines du Vietnam, et de promouvoir les images d'un beau pays, d'un peuple amical et hospitalier avec un potentiel de coopération et d’investissement abondant ainsi qu'une destination sûre pour les touristes.



«Je pense que pendant leur séjour à Hanoi, les journalistes internationaux reconnaîtront l’hospitalité de la population locale. L'événement devrait offrir de nombreuses chances au Vietnam de renforcer l'intégration internationale », a déclaré la porte-parole.



Concernant les préparatifs en vue de l'accueil de plus de 3 000 reporters étrangers couvrant le sommet, Mme Le Thi Thu Hang a déclaré que les agences concernées avaient travaillé très fort pour mettre en place le centre international des médias en peu de temps.



Le centre de 30 000 m² a des zones de travail séparées pour chaque agence de médias, avec des installations et une infrastructure moderne pour servir leurs opérations, a-t-elle dit, ajoutant que le centre respectait les normes internationales et pouvait accueillir environ 3 000 journalistes en même temps.

La porte-parole Le Thi Thu Hang espère que Hanoi concevra des activités pour les journalistes afin de présenter le potentiel de coopération au développement de la ville en particulier et du Vietnam en général, tout en créant des conditions optimales pour les journalistes.



"Nous nous félicitons de l'initiative de Hanoi d'autoriser les bus à deux étages à partir du centre des médias vers les principaux sites touristiques de la ville, afin que les reporters étrangers puissent faire des visites guidées et capturer les plus belles images de Hanoi", a-t-elle déclaré.



Une exposition de photos sera également organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme au centre international des médias afin de présenter la terre, les peuples et le patrimoine du Vietnam, a ajouté Mme Le Thi Thu Hang. -VNA