Accorder une allocation de chômage en raison de l'épidémie de COVID-19 dans la ville de Câm Pha, province de Quang Ninh (Nord). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon la Sécurité sociale du Vietnam, plus de 2,9 millions de personnes dans l'ensemble du pays bénéficient à partir de janvier 2022 d'une augmentation des pensions de retraite et des prestations, pour un total de près de 1.052 milliards de dôngs.

Le 7 décembre 2021, le gouvernement a promulgué l'arrêté N°108 portant revalorisation des pensions de retraite, allocations sociales et prestations mensuelles.



Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, ces allocations ou pensions connaissent une augmentation de 7,4% par rapport au mois de décembre 2021.



D’après la Sécurité sociale du Vietnam, les bénéficiaires sont notamment des cadres, fonctionnaires, ouvriers, employés, militaires, policiers... retraités ; des cadres des communes, des quartiers et des bourgs ; des personnes qui perçoivent des pensions d’invalidité mensuelles pour perte de capacité de travail

conformément aux prescriptions de Loi.



Ainsi, le pays devrait recenser plus de 2,9 millions de personnes bénéficiant de cet ajustement pour une augmentation totale de près de 1.052 milliards de dôngs.



Dans le contexte où l'épidémie de COVID-19 touche profondément tous les aspects socio-économiques, la promulgation de cet arrêté gouvernemental manifeste une signification humaine et une préoccupation profonde du Parti, de l'État et du gouvernement en faveur des habitants. - CVN/VNA