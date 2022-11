Hanoi (VNA) - Poursuivant la 4e session de la 15e législature, les élus ont écouté, mardi, une série de rapports concernant le travail judiciaire.

Le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm. Photo : VNA

Le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm, leur a ainsi présenté son rapport sur la lutte contre la criminalité de 2022. Le président du Parquet populaire suprême, Lê Minh Tri, et le président de la Cour populaire suprême, Nguyên Hoa Binh, ont également fait part de leurs activités en 2022.

De leur côté, le ministre de la Justice, Lê Thành Long, et l’Inspecteur général du gouvernement, Doàn Hông Phong, ont présenté leurs rapports sur l’exécution des jugements et la lutte anticorruption en 2022.

En 2022, grâce à l’implication de tout le système politique, la corruption a reculé, ce qui a permis de regagner la confiance des fonctionnaires, des membres du Parti et de la population envers le Parti, l’État et le régime. Les secteurs à haut risque de corruption ont fait l’objet de contrôles plus réguliers. De nombreuses mesures ont été prises permettant de prévenir efficacement les harcèlements auprès de la population et des entreprises. Le recouvrement des avoirs perdus ou détournés dans des affaires de corruption et économiques a été amélioré.

Mercredi, 9 novembre, dans la matinée, les députés de l'Assemblée nationale étudient des documents. Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale devrait voter pour l'adoption de la loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur la radiofréquence et discuteront du projet de loi sur la protection civile.- VNA