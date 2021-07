Hanoi, 21 juillet (VNA) – Poursuivant son programme de travail, mercredi matin, 21 juillet, l'Assemblée nationale (AN) travaillera en séance plénière et écoutera le rapport de son Comité permanent sur les résultats des discussions à la délégation et accueillir les opinions des députés sur le personnel attendu pour élire le secrétaire général de l'AN, le président du Conseil des ethnies, les présidents de Commissions de l'AN, l'auditeur général de l'État.

Photo : VNA

L’AN procédera aux élections du secrétaire général de l’AN, du président du Conseil des ethnies, des présidents de Commissions de l’AN et de l’inspecteur général de l'Audit de l’État.

Les députés vont élire à bulletin secret le secrétaire général de l'AN, le président du Conseil ethnique, les présidents des Commissions de l'AN et l’inspecteur général de l'Audit de l’État.

Ensuite, le membre du Comité permanent de l'AN a rendu compte des résultats de l'approbation du personnel du vice-président du Conseil ethnique, des vice-présidents de Commissions, des membres permanents et spécialisés de l'AN.

Mercredi après-midi, l’AN écoutera la proposition et discutera du programme de supervision de l’AN de 2022 et du programme d’édification des lois et des ordonnances de 2022 et ajustera le programme d’édification des lois et des ordonnances de 2021. - VNA