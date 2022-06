Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La Commission des relations extérieures de la 15e Assemblée nationale a tenu le 9 juin sa troisième séance plénière pour rendre compte des activités de la Commission entre la première et deuxième séances et discuter de grandes orientations dans la mise en œuvre des affaires extérieures de l'Assemblée nationale cette année et pour 2023.

Selon le vice-président permanent de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man, la Commission des relations extérieures a mené à bien les tâches assignées dans les domaines de la législation, de la supervision et de la mise en œuvre des activités extérieures, contribuant au succès des affaires extérieures du Parti et de la diplomatie de l’État.

En particulier, la Commission des relations extérieures a conseillé et organisé avec succès les visites officielles en République de Corée, en Inde et au Laos du président de l'Assemblée nationale ; l’accueil de dirigeants de l’organe législatif du Laos, de l'Inde, de Singapour et de chefs d’État de pays en visite au Vietnam. En outre, la commission a organisé des délégations de l'Assemblée nationale du Vietnam pour assister à des conférences multilatérales internationales dans le cadre de l'Union interparlementaire (UIP), de l'AIPA et de l'APF.



Tran Thanh Man a hautement apprécié la coordination proactive et étroite entre la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, le ministère des Affaires étrangères et d’autres agences et organisations concernés dans les activités extérieures.



Afin de continuer d’améliorer la qualité et l'efficacité des activités extérieures de l'Assemblée nationale dans les temps à venir, Tran Thanh Man a suggéré que la Commission des relations extérieures renouvelle ses méthodes de travail, détermine ses tâches centrales pour les mettre en œuvre efficacement.

Il a demandé aux membres de la commission d'étudier et de conseiller pour l'amélioration de l’efficacité du système juridique au service des affaires extérieures et de l'intégration internationale, et de renforcer la supervision du respect des engagements et traités internationaux. - VNA