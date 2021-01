Le général de brigade Dang Ngoc Tuyen. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Défendre fermement les fondements idéologiques du Parti, réfuter les points de vue erronés et hostiles sont un contenu fondamental et important de l’édification et du réajustement du Parti, une mission importante et régulière du Parti depuis sa fondation.

C’est ce qu’a affirmé le 27 janvier le général de brigade Dang Ngoc Tuyen, directeur du Département de sécurité intérieure du ministère de la Sécurité publique, en marge du 13e Congrès national du Parti.

Ces derniers temps, les forces hostiles et réactionnaires ont cherché à profiter des développements complexes de la situation mondiale, régionale et nationale pour intensifier la propagande, fausser des informations et désunir la grande union nationale, a-t-il indiqué, ajoutant que près de 500 affaires de publication de fausses informations avaient été traitées.

Les réalisations en termes de défense des fondements idéologiques du Parti, de lutte contre des points de vue erronés et hostiles, ont apporté une contribution importante à la défense du Parti et du régime socialiste, à la garantie de la sécurité politique du pays, contribuant ainsi au succès des congrès des organisations du Parti à tous niveaux, notamment le 13e Congrès national du Parti, a-t-il affirmé. -VNA