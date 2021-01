Décoration pour accueillir le 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l’occasion du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) a envoyé le 26 janvier un message de félicitations au Comité central du PCV.

Dans son message, le Parti du peuple cambodgien a dit :

Le Comité central du Parti du peuple cambodgien félicite chaleureusement le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam qui se tiendra à la fin du mois de janvier 2021.

Le Parti du peuple cambodgien apprécie et admire sincèrement les grandes réalisations dans tous les domaines que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens ont accomplis ces dernières années sous sa direction clairvoyante et ingénieuse Parti communiste du Vietnam dirigé par M. Nguyen Phu Trong. En particulier, la mise en œuvre réussie de la Résolution du 12e Congrès national du Parti a permis au Vietnam de se développer globalement, d'améliorer la vie du peuple vietnamien, et d'augmenter constamment sa position et son prestige sur la scène internationale.

Nous sommes très heureux du développement et de la coopération intégraux entre les deux Partis, les deux gouvernements et les deux peuples, qui ont été de plus en plus renforcés et profondément encouragés dans l’esprit de bons voisins, d’amitié traditionnelle et d’une coopération intégrale et durable, à long terme.

À cette grande occasion, nous souhaitons un grand succès pour le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Nous souhaitons voir se développer de plus en plus la solidarité, l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux Partis, les gouvernements et les peuples de nos deux pays. -VNA