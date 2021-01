La capitale de Hanoï est embellie pour accueillir le 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA



Pékin (VNA) - À l’occasion du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a envoyé le 26 janvier un message de félicitations au Comité central du PCV.

L'Agence vietnamienne d'information présente le texte intégral du message :

À l'occasion du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), au nom du Parti communiste chinois (PCC) et du peuple chinois, le Comité central du PCC adressent au 13e Congrès national du PCV les chaleureuses félicitations. De même, à travers le congrès, le Comité central du PCC adresse à tous les membres du PCV et à tout le peuple vietnamien les sympathies sincères !

Depuis le 12e Congrès national du PCV, le Comité central du PCV, dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong, s'est concentré sur le renforcement de l’édification du Parti, conduisant le peuple vietnamien à atteindre de nombreuses réalisations dans l’œuvre de l’édification du socialisme et la mise en œuvre du Renouveau. Face aux impacts de la pandémie de COVID-19, le Comité central du PCV a valorisé son rôle de leader vaillant pour lutter efficacement contre l’épidémie, tout en maintenant la croissance économique, en améliorant la vie des habitants, ce montrant les avantages du régime socialiste. Nous sommes vraiment réjouis à cela.

Le 13e Congrès national du PCV est un congrès important lié au développement dans tous les domaines du Parti et de l'Etat du Vietnam, un événement majeur dans la vie politique du Parti et du peuple vietnamiens. Le congrès revêt une signification importante, déterminera les objectifs de développement du pays et les plans de mise en œuvre pour célébrer le 100e anniversaire de la fondation du PCV et le 100e anniversaire de la naissance du Vietnam, ouvrant une nouvelle voie pour l’édification du Vietnam moderne et socialiste.

Le Parti et le gouvernement chinois attachent une grande importance au développement des relations entre les deux Partis et les deux pays : Chine et Vietnam ; sont disposés à se joindre à la partie vietnamienne pour hériter et promouvoir l'amitié traditionnelle fondée et cultivée par des générations des dirigeants de deux pays suivant la devise ''voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable, orientation vers l’avenir'' et dans l’esprit de "bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon partenariat" ; persistent le respect de la conception commune conclues par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays ; promeuvent le partenariat de coopération stratégique intégrale Chine-Vietnam, ce afin d’apporter plus d'avantages à deux pays et à deux peuples et de contribuer positivement à la paix, à la stabilité et au développement prospère de la région.

Nous souhaitons que le 13e Congrès national du PCV soit couronné de succès. -VNA