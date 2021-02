Cérémonie d'ouverture du 13e Congrès national du PCV . Photo: VNA

Prague (VNA) - Le journal électronique de la République tchèque Halonoviny.cz a publié le 1er février un article mettant en évidence les réalisations économiques du Vietnam au cours des cinq dernières années et soulignant que le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) est considéré comme une étape importante pour l"orientation de développement du pays.

Dans cet article intitulé "Le Vietnam définit une vision pour le développement national", l'auteur a cité le discours prononcé le 26 janvier par le Secrétaire général du PCV et président Nguyen Phu Trong lors de la séance d'ouverture du 13e Congrès national du PCV, dans lequel il avait souligné l'importance particulière des résultats obtenus après le 12e Congrès (2016-2020) contribuant au renforcement de la confiance et à la création d'une nouvelle force motrice pour amener le pays dans une nouvelle période de développement.

Selon l'article, le Vietnam est actuellement connu comme un point brillant en matière de croissance économique et est de plus en plus intégré dans l'économie mondiale. C'est l'une des grandes réalisations du Vietnam sous la direction du PCV ces dernières années, contribuant à créer la force motrice pour définir la vision pour le développement national.

Au cours des cinq dernières années (2016-2020), le Vietnam est l'un des rares pays à connaître une croissance économique élevée et stable (en moyenne près de 6%). Il est à noter que même en 2020, lorsque l'économie mondiale est en récession en raison des effets de l'épidémie de COVID-19, le Vietnam est l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde avec un taux de croissance de 2,91%.

De plus, grâce à sa politique extérieure multilatérale, le Vietnam a réalisé de nombreuses réalisations importantes en matière d'intégration économique internationale afin d'utiliser toutes les ressources disponibles pour le développement national. Le Vietnam a signé de nombreux accords commerciaux multilatéraux, tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (PTPGP), l'Accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA), l'Accord de partenariat économique régional global (RCEP), etc.

Le 13e Congrès di PCV est considérée comme une étape importante pour le développement du Vietnam. Il a fixé non seulement la direction du développement du pays sur une période de cinq ans, mais aussi des objectifs pour 2030 et une vision pour 2045. En particulier, le Vietnam s'est fixé un objectif au milieu du XXIe siècle - devenir un pays développé à revenu élevé.

Le PCV est connu pour avoir conduit le peuple vietnamien à la victoire dans l'oeuvre de la libération nationale (1945) et de l'unification nationale (1975), ainsi que dans la mise en œuvre du Renouveau de 1986.

Récemment, sous la direction du PCV, le Vietnam est devenu non seulement l'un des rares pays à avoir un taux de croissance économique élevé et une position croissante non seulement en Asie du Sud-Est mais aussi dans le monde, et est considéré comme une destination sûre et attrayante pour les visiteurs internationaux avec de nombreux beaux paysages naturels. -VNA