Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Une délégation du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la Patrie du Vietnam est allée lundi matin 25 janvier rendre hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée et fleurir le Mémorial des Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son.

La délégation comprenait, entre autres, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man.

La délégation a déposé une gerbe de fleurs portant l’inscription « Se souvenir à jamais du grand Président Ho Chi Minh » à la mémoire du leader de la révolution vietnamienne.

Les délégués sont ensuite allés fleurir le Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son, à Hanoï.

Le 13e Congrès national du Parti a lieu du 25 janvier au 2 février à Hanoï avec la participation de 1.587 délégués. Il s’agit de l’évènement politique le plus important du Parti, de l’armée et du peuple, marquant un jalon important dans le processus de développement du Parti et du pays.

Le congrès passera en revue la mise en œuvre de la Résolution du 12e congrès, les 10 ans de mise en œuvre du Programme d’édification nationale pendant la période de transition vers le socialisme (complété et développé en 2011), les 10 ans de mise en œuvre de la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2011-2020, les 35 ans de rénovation, et déterminera les objectifs et les orientations jusqu’en 2030 et la vision du développement national à l’horizon 2045 -VNA