Le 11e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIIe mandat) s'est officiellement ouvert lundi matin à Hanoï (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - Le matin du 7 octobre, le 11e Plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) (XIIe mandat) s'est officiellement ouvert à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong.

Le membre du Politburo et Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a dirigé la séance d'ouverture.

Le plénum a approuvé son ordre du jour. En conséquence, du 7 au 13 octobre, le CC doit discuter et donner des avis sur les projets de documents à soumettre au XIIIe Congrès national du Parti: projets de rapport politique et de rapport sur les dix ans de mise en œuvre du programme de construction nationale dans la transition vers le socialisme (complété et développé en 2011); projet de rapport-bilan sur les dix ans de mise en œuvre de la stratégie socio-économique 2011-2020, en vue de l'élaboration de la stratégie de développement socio-économique 2021-2030; rapport récapitulatif sur les cinq ans de mise en œuvre du travail d’édification du Parti et de réalisation des statuts du Parti pour le XIIe mandat.

Lors de ce plénum, le CC donnera également des avis sur la mise en œuvre des tâches socio-économiques, du budget de l'État en 2019-2020 et d'autres questions importantes.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a indiqué que 2020 était la dernière année du XIIe mandat et l'année au cours de laquelle les Congrès du Parti à différents niveaux se tiendraient, en vue du XIIIe Congrès national du Parti.

Par conséquent, le contenu du programme de ce plénum est très important pour diriger l’accomplissement des tâches de 2019-2020 et de tout le mandat ainsi que pour organiser avec succès les Congrès des organisations du Parti à divers échelons, en vue du XIIIe Congrès national du Parti.

Le dirigeant Nguyen Phu Trong a souligné que le rapport politique était le document majeur du Congrès, une base fondamentale pour élaborer d’autres documents. Les cadres, membres du Parti et les populations espèrent que le XIIIe Congrès national du Parti définira un rapport politique fixant les préconisations et décisions justes pour diriger tout le Parti, tout le peuple et toute l’Armée dans la poursuite de promouvoir de façon intégrale et homogène l’œuvre du Renouveau, pour un Vietnam avec le peuple riche, le pays puissant, démocratique, équitable et civilisé dans le prochain mandat et dans les années à venir.

Selon lui, le projet de rapport socio-politique à soumettre au XIIIe Congrès national du Parti est un rapport très important qui se concentre sur la tâche majeure de l’œuvre du Renouveau. Il a suggéré que ce rapport devrait déterminer les orientations, positions, objectifs, stratégies, tâches et solutions pour le développement socio-économique pour 2021-2020 et 2021-2030, afin qu’elles soient conformes à la situation du pays et à la conjoncture internationale et régionale.

Il a indiqué que la croissance devrait être rapide et durable, sur la base de la stabilité économique, que le développement économique devrait être lié au développement de la culture, de la société, de l’homme ainsi qu’à la protection de l’environnement.

Concernant le projet de rapport-bilan sur les cinq ans de mise en œuvre du travail d’édification du Parti et d’application des statuts du Parti du XIIe mandat, le dirigeant Nguyen Phu Trong a demandé au CC de discuter et donner des avis sur les résultats obtenus, les entraves rencontrées dans ce travail, de proposer les orientations, tâches et solutions sur l’édification du Parti du XIIIe mandat.

Le dirigeant Nguyen Phu Trong a demandé aux membres du CC du PCV et aux participants à ce plénum de valoriser au mieux leur responsabilité devant le Parti, le peuple et le pays, en se concentrant sur des discussions approfondies afin de continuer à finaliser les projets de rapports et de décider d'autres questions importantes.

Ce 11e Plénum du CC du Parti (XIIe mandat) durera jusqu’au 13 octobre. -VNA