Hanoi (VNA) - Avec pour thème « Œuvrer ensemble pour la lutte contre la maltraitance des enfants », le Mois d’actions pour les enfants 2020 a été lancé lundi 1er juin au collège Dich Vong, à Hanoi.

Remise de bourses d'études et cadeaux aux enfants défavorisés lors la cérémonie de lancement du Mois d'actions pour les enfants 2020. Photo: laodong.vn



Présent à cet événement, le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a souligné la nécessité d’œuvrer ensemble pour la lutte contre l’abus et la violence contre les enfants.

Il a cité que le Premier ministre vient de publier une directive sur le renforcement des mesures visant à garantir la mise en œuvre des droits des enfants et la protection de ceux-ci. Cela affirme que le Parti et l'État sont toujours soucieux du bien-être des enfants .

Œuvrer ensemble signifie que toute la communauté doit travailler pour les enfants et s’occuper d'eux, a-t-il insisté, appelant à rénover fondamentalement la propagande afin que les enfants sachent se prévenir et résister aux impacts négatifs de l'extérieur.

Il a également appelé à toutes parties concernées à travailler ensemble pour la lutte contre la violence aux enfants

La représentante du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Vietnam, Rana Flowers, a appelé à penser le pays et le monde après la pandémie de COVID-19, où les enfants se sentent en toute sécurité, peuvent se développer au maximum, à l'abri des abus, de la violence.

A cette occasion, les responsables des ministères et secteurs ont remis des bourses d’études et cadeaux à 50 enfants défavorisés du village SOS et du collège Dich Vong à Hanoi. -VNA