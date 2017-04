Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des AE Pham Binh Minh (gauche) et le conseiller d'Etat chinois Yang Jiechi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des AE Pham Binh Minh et le conseiller d'Etat chinois Yang Jiechi ont co-présidé le 17 avril à Pékin la 10e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine.

Les deux dirigeants ont tenu en haute estime le développement actif des relations entre les deux pays depuis la 9e réunion organisée en juin 2016, notamment le maintien de visites régulières entre dirigeants du Parti et de l'Etat, de ministères et secteurs. La coopération multiforme et les échanges entre les deux peuples se sont renforcés.

Les deux parties ont convenu d'accélérer les visites entre dirigeants vietnamiens et chinois, de resserrer ​la coopération entre les deux Partis communistes, de valoriser le rôle du ministère des AE dans le développement des relations entre les deux pays.

Le Vietnam et la Chine sont tombés d'accord sur l'application de mesures pour égaliser la balance commerciale, élargir l'investissement et promouvoir la coopération dans l'agriculture, la sylviculture et l'aquaculture avec les échanges de produits comme riz, manioc, produits laitiers, fruits transformés.

Ils sont prêts à faciliter l'ouverture de bureaux de promotion du commerce du Vietnam en Chine et le renforcement de l'investissement chinois dans les domaines répondant aux demandes et aux intérêts du Vietnam. Il est nécessaire pour les deux parties d'achever bientôt le projet de voie ferrée urbaine Cat Linh-Ha Dong, de régler rapidement les entraves affectant les projets chinois mis en œuvre au Vietnam.

La Chine soutient le Vietnam dans l'a​ccès aux ressources de fonds préférentiels, aux fonds de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et d'autres fonds financiers dans le cadre de la coopération ASEAN-Chine, Mékong-Lancang. La Chine souhaite coopérer avec le Vietnam dans l'agriculture high-tech, les transports et les communications, la protection de l'environnement, la résilience aux changements climatiques, le transfert de technologies, la gestion de la sécurité nucléaire, la gestion des travailleurs frontaliers, la santé, l'éducation...

Pham Binh Minh et Yang Jiechi ont échangé leurs points de vue ​sur la question de la Mer Orientale. Ils ont convenu de respecter la conception commune à laquelle sont parvenus les dirigeants des deux Partis et l'Accord sur les Principes directeurs fondamentaux guidant le règlement de la question maritime entre le Vietnam et la Chine, de promouvoir les mécanismes de négociations sur les questions ​maritimes.

Il est indispensable de mettre en œuvre intégralement et efficacement la Déclaration commune sur la conduite des parties en Mer Orientale et de parvenir ​au plus tôt au Code de conduite en Mer Orientale, de bien contrôler les désaccords en mer, de ne pas mener d​'actes susceptibles de complexifi​er la situation et d'aggraver les différends et, enfin, de maintenir la paix et la stabilité dans cette zone maritime.

Le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh a demandé de pousser la coopération dans les domaines d'intérêt commun, de faire avancer les mécanismes de coopération entre ministères, secteurs et localités, de maintenir les échanges réguliers entre les deux secrétaires généraux du Comité de pilotage de la coopération bilatérale, de mieux valoriser le rôle des ambassadeurs.

Enfin, Pham Binh Minh et Yang Jiechi ont assisté à la signature du procès-verbal de cette 10e réunion. -VNA