La Malaisie et la Chine signent un protocole d'accord sur les ressources en eau

Kuala Lumpur (VNA) - Les gouvernements de la Malaisie et de la Chine ont signé Lumpur le 10 avril à Kuala Lumpur de Malaisie un protocole d'accord (MoU) sur les ressources en eau.

Rivière Kinabatangan de Malaisie. Photo: wwf.org.my

Le ministre malaisien des Ressources naturelles et l'Environnement Wan Junaidi Tuanku Jaafar a déclaré que son ministère coopérait en matière de ressources en eau avec la Chine ​depuis 1968, ​et ​que ce protocole formalisait ​celle-ci.Il a ajouté que la signature ​de ​ce MoU ouvrait de nouvelles opportunités ​à la Malaisie d'accéder aux connaissances professionnelles de la Chine dans ce domaine.​Les deux pays partageront ​des technologies de gestion intégrée, de préservation et de protection des ressources en eau, de réponse aux changements climatiques, ainsi que de lutte contre la sécheresse et les inondations.​Ce protocole ​jette également les bases d'une coopération technique et ​dans la recherche entre leurs ​administrations chargées des ressources en eau. - VNA