Vietnam-Chine: pour une coopération plus efficace entre le "Nhan Dan" et le "Quotidien du Peuple"

Hanoï (VNA) - Une délégation du journal Nhan Dan, conduite par son rédacteur en chef Thuan Huu, effectue une visite de travail en Chine du 11 au 19 avril, sur invitation de responsables du Quotidien du Peuple.

Elle a été reçue le 12 avril à Pékin par Liu Yunshan, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois. Le dirigeant chinois a souligné le développement fructueux des relations Vietnam-Chine ces dernières années, dont celles entre les journaux des deux partis communistes, le Nhan Dan et le Quotidien du Peuple.

Liu Yunshan a exprimé le souhait de voir le journal Nhan Dan et le Quotidien du Peuple renforcer leurs échanges, approfondir leur coopération, et continuer de contribuer à l'amitié entre les deux peuples, les deux partis et les deux pays.

Les deux journaux ​cultivent une relation de coopération traditionnelle à long terme, a estimé le rédacteur en chef du journal Nhan Dan, Thuan Huu. Le journal Nhan Dan reçoit annuellement des délégations de presse chinoise, dont celle du Quotidien du Peuple.

Le responsable de Nhan Dan a souhaité que les deux journaux continuent d'échanger des reporters, d'organiser des visites dans chaque pays pour que les reporters puissent étudier et mieux comprendre l'homme et la nature de chaque pays.

Le même jour, Thuan Huu s'est entretenu avec le directeur du Quotidien du Peuple, Yang Zhenwu. Ils ont passé en revue la coopération bilatérale ces dernières années, soulignant le rôle des deux journaux dans l’œuvre de presse révolutionnaire et d'édification nationale.

Ils ont discuté du développement de chaque journal et aussi proposé des mesures de coopération plus efficaces. Ils ont abordé le développement de la presse ​en ligne, les nouvelles formes de presse...

A cette occasion, la délégation d​u Nhan Dan s'est rendu à Liaoning, Xingjiang, Guangdong.- VNA

