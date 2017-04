Chine et ASEAN promeuvent la coopération bilatérale

Jakarta (VNA) – Après 25 ans de partenariat de dialogue, la Chine et l’ASEAN vont promouvoir davantage leur partenariat stratégique via le renforcement du respect, de la compréhension mutuelle, de l’aide et de la coopération pragmatique.

Lieu où s'est déroulée la foire ASEAN-ChineIndonésie). Photo : caexpo.org

Cette déclaration a été publiée par des officiels lors de la 18e réunion du Comité de coopération conjointe Chine-ASEAN tenue le 10 avril au Comité de secrétariat de l’ASEAN à Jakarta (Indonésie).

L’ambassadeur de Chine à l’ASEAN, Xu Bu, et le représentant permanent de Singapour à l’ASEAN Chen Han-cheng ont coprésidé cette réunion.

Selon l’ambassadeur de Chine Xu Bu, la valeur des échanges commerciaux Chine-ASEAN a atteint 452,2 milliards de dollars en 2016 et la Chine est le plus important partenaire commercial de l’ASEAN, tandis que l’ASEAN est le 3e partenaire, le 4e exportateur et le 2e importateur de la Chine.

Les ​échanges populaires s’améliorent de plus en plus grâce aux vol​s directs de la Chine vers les pays membres de l’ASEAN - environ 2.700 par semaine.

L’ASEAN est toujours une priorité dans la politique extérieure de la Chine et Pékin continuera de soutenir le rôle central de l’ASEAN dans la coopération régionale et le rôle plus grand de l’Association dans les questions régionales et internationales.

Pour sa part, le représentant permanent de Singapour à l’ASEAN Chen Han-cheng a déclaré que l’ASEAN salue les résultats obtenus l’année dernière dans le développement des relations de coopération Chine-ASEAN dans des domaines différents.

Il a également salué le soutien chinois au développement de l’ASEAN ainsi qu'à la construction de la communauté de l’ASEAN.

Des représentants des pays au sein de l’ASEAN se sont également félicités ​des résultats positifs d​e la coopération entre l’ASEAN et la Chine dans maints domaines, estimant qu'elle serait portée à une nouvelle hauteur. - VNA