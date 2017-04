Le vice-PM Pham Binh Minh rend visite à l’ambassade du Vietnam en Chine

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh. Photo : VNA



Pékin (VNA) – Sur invitation du conseiller d’État chinois Yang Jiechi, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh est arrivé à Pékin pour participer à la 10e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine. Il a rendu visite le 16 avril à l’ambassade du Vietnam.

Appréciant les efforts du personnel de l’ambassade pour renforcer les relations diplomatiques entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, le vice-Premier ministre a souligné les dernières avancées des relations bilatérales, tant d'un point de vue politique qu’économique. Il a ensuite affirmé l’importance particulière de cette année pour les relations vietnamo-chinoises. Selon lui, après la visite en janvier dernier en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong, d’autres visites de haut rang seront effectuées cette année. Le vice-Premier ministre a demandé à l’ambassade du Vietnam de poursuivre ses réalisations pour intensifier la coopération bilatérale dans la diplomatie, le commerce, l’investissement, le tourisme, etc.

A cette occasion, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh et un groupe de jeunes peintres ont offert à l’ambassade du Vietnam des ​toiles dans le cadre d’un programme pictural pour la diplomatie culturelle. Selon l'artiste-peintre Dao Lien Huong, ce programme a été lancé il y a un mois dans le but de contribuer à la présentation de la beauté naturelle et culturelle du Vietnam à l’étranger. Depuis le lancement du programme, les organisateurs ont reçu plus de 60 œuvres. Ces dernières seront offertes à des ambassades et représentations diplomatiques du Vietnam à l’étranger. -VNA