Chine et Myanmar soulignent la coopération gagnant-gagnant pour faire avancer leurs relations

Le président chinois Xi Jinping (droite) et le président du Myanmar U Htin Kyaw. Photo: AFP/VNA



Pékin (VNA) - La Chine et le Myanmar ont convenu lundi de maintenir le principe de respect mutuel et de coopération gagnant-gagnant pour promouvoir le développement durable des relations bilatérales.

La Chine apprécie le soutien du Myanmar et sa participation à l'initiative "la Ceinture et la Route", a déclaré le président chinois Xi Jinping, lors de sa rencontre avec le président du Myanmar U Htin Kyaw.

La Chine travaillera avec le Myanmar pour déployer leurs stratégies de développement et mettre en avant la coopération dans les secteurs tels que le commerce, l'investissement, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la protection des ressources d'eau, l'énergie, la zone frontalière de coopération économique, a indiqué M. Xi.

"La Chine œuvrera avec le Myanmar pour concrétiser les programmes de coopération importants tels que la Zone économique spéciale de Kyaukpyu et les projets de connectivité", a ajouté M. Xi.

Le Myanmar soutient la politique d'une seule Chine, soutient l'initiative "la Ceinture et la Route", est prêt à y participer et à renforcer la coopération dans les infrastructures et la zone frontalière de coopération économique, a déclaré U Htin Kyaw.

Le président du Myanmar effectue du 6 au 11 avril une visite d'Etat en Chine à l'invitation de M. Xi. Il dirige une délégation de plus de 30 personnes, dont les ministres du Commerce et de la Construction. -Xinhua/VNA