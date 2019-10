Pham Thi Hông Lê a triomphé sur le parcours 42 km chez les femmes. Photo: tuoitre.vn



Hanoï (VNA) - Environ 7.000 coureurs professionnels et amateurs, dont plus de 1.500 étrangers, ont participé ce dimanche matin 20 octobre au VPBank Hanoi Marathon, un tournoi international officiel de marathon dans la capitale vietnamienne, dans le but de promouvoir la culture et le tourisme de la ville.

La course a commencé à 04h30 devant le temple Ba Kieu, près du lac de l’Épée restituée, en plein cœur de la capitale, avec des distances de 5km, 10km, 21km et 42km. Les coureurs ont traversé des sites touristiques majeurs tels que le lac de l’Épée restituée, le lac de l'Ouest, le pont Long Biên, la tour du drapeau de Hanoï, le temple de la Littérature et la pagode Trân Quôc…

Chez les femmes, la Vietnamienne Pham Thi Hông Lê a triomphé sur le parcours 42 km, tandis que le Chinois Liu Hongliang a remporté cette épreuve chez les hommes.



Sur le parcours 21 km, la Vietnamienne Pham Thi Hue et le Chinois Li Chun Hui ont terminé premiers.



Pour chaque km des coureurs ou chaque photo envoyée au concours « VPBank Hanoi Marathon - Run & Share », VPBank a octroyé 5.000 dôngs à l’un des cinq fonds de bienfaisance choisis par les athlètes ou photographes participants.

En septembre, le VPBank Hanoi Marathon est officiellement devenu membre de l'Association des marathons internationaux et des courses de distance (AIMS). Il répond aux normes du marathon de Boston reconnues par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme et de l'AIMS.

Il s'agit également de l'un des deux tournois officiels de marathon organisé par la Fédération d'athlétisme du Vietnam. -VNA