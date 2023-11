Visite du plus grand data center de VNPT au Vietnam

Officiellement opérationnel depuis le 25 octobre, le 8e centre de données d’Internet (IDC) de VNPT, situé dans le parc de hautes technologies de Hoa Lac à Hanoï, est le plus grand et le plus moderne du genre au Vietnam. Il peut accueillir jusqu'à 2 000 racks.