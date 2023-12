Photo: Internet

Phnom Penh (VNA) – Le Vietnam et le Cambodge ont officiellement lancé un système de paiement transfrontalier par code QR , permettant à leurs citoyens de scanner des codes QR pour effectuer des paiements dans leur pays respectif avec leur monnaie locale.La gouverneure de la Banque d'État du Vietnam (SBV), Nguyen Thi Hong, et le gouverneur de la Banque nationale du Cambodge (NBC), Chea Serey, ont présidé le 3 décembre la cérémonie de lancement du système dans la province cambodgienne de Siem Reap.Un communiqué de presse de la NBC a indiqué que le nouveau système de paiement visait à faciliter les paiements transfrontaliers sûrs, pratiques, sécurisés et abordables, en favorisant l'utilisation des monnaies locales.Il devrait bénéficier particulièrement aux citoyens cambodgiens et vietnamiens, notamment aux touristes et aux commerçants, a précisé le communiqué.Cet effort fait suite à un accord signé par les deux banques centrales le 8 novembre 2022. Après la signature, des groupes de travail techniques des deux parties se sont réunis pour discuter des modalités de connexion, convenant d'utiliser un modèle de parrainage pour le projet.Le système de paiement transfrontalier par code QR permet aux Cambodgiens d'effectuer des paiements en riel khmer (KHR) au Vietnam, tout en permettant aux Vietnamiens d'utiliser le dong vietnamien au Cambodge en scannant les codes KHQR.KHQR est un système de code à réponse rapide (QR) populaire créé pour les paiements de détail au Cambodge. En 2022, la NBC lance le service de paiement par code KHQR, visant à promouvoir les paiements de détail par téléphone mobile au Cambodge.Aux côtés du Vietnam, le Cambodge a également mis en place des systèmes de paiement transfrontaliers par code QR avec la Thaïlande et le Laos. -VNA