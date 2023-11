Managua (VNA) - Une délégation de haut niveau du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, a effectué du 30 octobre au 2 novembre une visite de travail au Nicaragua.Pendant son séjour, la délégation vietnamienne s'est entretenue avec une délégation de haut rang du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) du Nicaragua. Elle a rencontré le président de l'Assemblée nationale du Nicaragua, le docteur Gustavo Porras Cortés, et le ministre des Relations extérieures, Denis Moncada. Elle a également eu des séances de travail avec des dirigeants de différents ministères et secteurs.Lors de ces rencontres, Phan Dinh Trac a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens souhaitaient approfondir l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Nicaragua ainsi qu'entre le PCV et le FSLN.Le président de l'Assemblée nationale nicaraguayenne, le docteur Gustavo Porras Cortés, a affirmé son admiration pour les réalisations du Vietnam, estimant qu'il s'agissait là d'expériences précieuses pour le Nicaragua et d'autres pays d'Amérique latine.Les deux parties ont affirmé qu’il était nécessaire au PCV et au FSLN de mettre en œuvre efficacement leur accord de coopération signé en 2020, de renforcer leur rôle dans la promotion des visites de haut niveau et le maintien de la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères.Elles ont également insisté sur la nécessité de perfectionner les cadres juridiques pour favoriser la coopération bilatérale et multiplier les échanges entre les organisations de masse et les peuples des deux pays.