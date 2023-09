Panorama de la conférence internationale sur la Panorama de la conférence internationale sur la pensée du Président Ho Chi Minh . Photo: VNA

Mexico (VNA) – L’esprit du Président Ho Chi Minh a servi de « phare » aux amoureux de la paix du monde entier, y compris ceux d'Amérique latine sur la voie de lutte pour l'indépendance nationale, ont déclaré des participants d'une récente conférence tenue au Mexique.



L'événement a eu lieu à l'occasion de la visite dans ce pays d'Amérique latine de Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du CC du Parti.



Lors de la cérémonie d'ouverture, la sénatrice mexicaine Geovanna Bañuelos a déclaré que les peuples d'Amérique latine avaient beaucoup appris de la pensée et du leadership du défunt dirigeant vietnamien qui orientèrent la révolution vietnamienne vers le succès, ajoutant que son appel «Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté» devint un manifeste des amoureux de la paix du monde entier.

La sénatrice mexicaine Geovanna Bañuelos. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti du travail du Mexique, Alberto Anaya Gutiérrez, a souligné la vitalité éternelle de la pensée du Président Ho Chi Minh, précisant qu’elle reste valable jusqu'à aujourd'hui malgré les changements radicaux au niveau national et international.



De son côté, Nguyen Trong Nghia a souligné le sentiment particulier du Président Ho Chi Minh pour les peuples latino-américains. Selon lui, de nombreux Latino-Américains ont montré leur respect pour le Président Ho Chi Minh qui les avait inspirés dans leur lutte pour la libération nationale.



Lors de la conférence, les participants ont discuté d’un large éventail de questions, dont la plupart concernaient la vie et la carrière du Président Ho Chi Minh, ainsi que ses immenses contributions à la révolution du Vietnam et aux mouvements communistes et ouvriers internationaux. -VNA