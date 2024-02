Marionnette "Dragon du Vietnam" au pont Kiss - une nouvelle icône de l'île de Phu Quoc.



"Tray Hoi Mua Xuan" est joué pour la première fois dans un pavillon aquatique sur la plage au Vietnam. Photo : Théâtre de marionnettes du Vietnam

Le spectacle en huit parties met en scène des histoires dans la vie des Vietnamiens, par exemple des fêtes du printemps, la riziculture, des pratiques spirituelles... Photo : Théâtre de marionnettes du Vietnam

Le spectacle de marionnettes "Tray Hoi Mua Xuan" (Célébration du printemps) a lieu chaque soirée à Sunset Town, Phu Quoc, depuis le 15 février.

Ce programme combine de nombreux types d'art et de performances, tels que les marionnettes terrestres, les marionnettes sur l'eau et la danse. Photo : Théâtre de marionnettes du Vietnam

Kien Giang (VNA) – Depuis le 15 février, le spectacle de marionnettes « Tray Hoi Mua Xuan » (Célébration du printemps) a lieu à la plage de Sunset Town, à Phu Quoc, dans la province de Kien Giang (Sud), dans le but de présenter un patrimoine culturel immatériel du Vietnam aux touristes, nationaux comme étrangers."Tray Hoi Mua Xuan" est un spectacle gratuit de 30 minutes qui se tient quotidiennement à partir de 19h30 sur la plage de Sunset Town.Après chaque spectacle, les spectateurs peuvent découvrir des marionnettes, rencontrer des artistes d'élite et en apprendre davantage sur ce type d'art de la scène.Le programme est financé par Sun Group, directement produit par l'Artiste du peuple Nguyen Tien Dung, directeur du Théâtre de marionnettes du Vietnam, et interprété par les artistes de ce théâtre, l'un des plus grands et principaux centres d'art de marionnettes au Vietnam.Le spectacle en huit parties met en scène des histoires dans la vie des Vietnamiens, par exemple des fêtes du printemps, la riziculture, des pratiques spirituelles...Il y a aussi l'apparition d’images du chapeau « quai thao » (un chapeau plat traditionnel vietnamien fait à partir de palmier) ressemblant métaphoriquement au clair de lune ou à un bateau sur l'eau.Le spectacle de marionnettes à Phu Quoc est une combinaison entre tradition et art contemporain, créant une expérience nouvelle mais toujours proche et familière pour le public.Selon l’Artiste du peuple Nguyen Tien Dung, ce programme combine de nombreux types d'art et de performances, tels que les marionnettes terrestres, les marionnettes sur l'eau et la danse.Le public écoute également des chants du « cheo » (théâtre populaire) et du « chau van » (chant des médiums).Un moment fort particulier réside dans la représentation finale, "Bonjour Vietnam", avec de nouvelles harmonies utilisant la flûte, la gourde et les tambours. Ces instruments de musique traditionnels sont combinés avec des danse en « ao dai » et chapeaux coniques.L'une des choses qui rendent le "Tray Hoi Mua Xuan" unique est le pavillon de l'eau qui simule la pagode Thay. Il s’agit de l’une des plus anciennes pagodes de Hanoï et de l’étape fondatrice du théâtre de marionnettes sur l’eau vietnamienne.Des reliques architecturales et artistiques de la dynastie des Ly (XIe - XIIIe siècle) promettent d’être un point culminant du tableau poétique de Sunset Town.Avant Phu Quoc, les artistes du Théâtre de marionnettes du Vietnam ont amené ce patrimoine culturel immatériel vietnamien dans 70 pays et territoires à travers le monde.L’Artiste du peuple Nguyen Tien Dung a déclaré que dès les premières conversations, les artistes de son Théâtre s’étaient sentis en harmonie avec Sun Group. Les deux parties souhaitaient introduire la culture traditionnelle dans le tourisme.Nguyen Tien Dung a dit que les artistes du Théâtre étaient heureux de se produire à Sunset Town, qui rassemblait de nombreuses autres formes d'art et de nombreux touristes étrangers."Nous pouvons présenter cet art théâtral séculaire afin que des touristes de toutes les nationalités et de tous les âges puissent en apprendre davantage sur le pays et le peuple vietnamien. En particulier, nous, Vietnamiens, comprenons également mieux la valeur des arts culturels traditionnels », a confié l’artiste.Le spectacle de marionnettes, ainsi que d'autres expositions d'art uniques au complexe de divertissement Sunset Town, qui a nécessité plusieurs millions de dollars d'investissement, aident les visiteurs à enrichir leurs expériences, contribuent à honorer les valeurs traditionnelles et à rapprocher la culture vietnamienne du monde./.-VNA