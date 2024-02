Lors des vacances du Nouvel An lunaire 2024, la ville de Phu Quoc a accueilli près de 192.000 visiteurs. Photo : VNA

Kien Giang (VNA) - Après une longue période de morosité, le tourisme à Phu Quoc (province de Kien Giang, Sud) montre de nombreux signes d'amélioration.Il s'agit du premier résultat des efforts conjoints et de la haute détermination des autorités, des entreprises et de la population locales pour mettre en œuvre des solutions visant à relancer le tourisme sur cette « île aux perles ».Selon Truong Xuan Linh, guide touristique du voyagiste Viet Phu (à Phu Quoc), depuis Noël 2023 jusqu'à présent, le nombre de touristes à Phu Quoc a fortement augmenté, en particulier ceux venus de Thaïlande, de Malaisie, de Russie, de Chine, du Kazakhstan, de République tchèque, de Pologne et des Etats-Unis…Selon le Service provincial du Tourisme de Kien Giang, depuis le Nouvel An 2024 jusqu'au Têt du Dragon, le taux d’occupation des chambres d’hôtel à Phu Quoc a été assez élevé, de 60% en moyenne pour les hôtels 4-5 étoiles.Les prévisions indiquent que le nombre de réservations continuera d'augmenter après le Nouvel An lunaire, notamment chez les touristes vietnamiens.Quang Xuan Lua, directrice du Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Kien Giang, estime qu’actuellement, chaque jour, Phu Quoc accueille plus de 2.000 touristes étrangers. Ce nombre est beaucoup plus élevé par rapport à celui au troisième trimestre 2023.Selon Huynh Quang Hung, président du Comité populaire de la ville de Phu Quoc , une campagne de communication est menée pour promouvoir l’image de l’île auprès des touristes. Le Comité populaire municipal dirige également la supervision et le contrôle des activités des restaurants, des agences de voyage…, pour développer la belle image de Phu Quoc.Pour attirer les touristes, Phu Quoc continue à rénover fortement ses produits et services, à accroître les expériences en faveur des visiteurs, à améliorer la qualité des services et à lancer des programmes de relance...Lors des vacances du Nouvel An lunaire 2024, la ville de Phu Quoc a accueilli près de 192.000 visiteurs, dont 51.929 étrangers. -VNA